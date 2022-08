Škofjeloški policisti v poostrenem nadzoru ujeli precej prekrškarjev

Škofja Loka, 30. avgusta - Škofjeloški policisti so v zadnjih nekaj dneh obravnavali več hujših cestno-prometnih kršitev. Iz prometa so izločili devet voznikov pod vplivom alkohola, rekorderju so v okolici Škofje Loke namerili 0,97 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Ujeli so tudi voznika brez vozniškega dovoljenja in mu zasegli avto.