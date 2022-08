Število šolajočih v zadnjih letih narašča na račun večjih generacij otrok

Ljubljana, 29. avgusta - Poletne počitnice se končujejo in šole bodo v četrtek za okoli 270.000 učencev in dijakov znova odprle svoja vrata. Število učencev in dijakov v zadnjih letih narašča zaradi večjih generacij otrok. V razredih je povprečno 19 učencev, v celotni populaciji šoloobveznih otrok pa je sedem odstotkov učencev s posebnimi potrebami, kažejo podatki Sursa.