Poseben zakon za obvladovanje krize pri oskrbi z energijo

Ljubljana, 29. avgusta - Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje dalo osnutek zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. V primeru ugotovljenega tveganja pri oskrbi z energijo so med drugim predvideni ukrepi za zmanjšanje porabe plina in elektrike in za zagotovitev dobav ter državno jamstvo za nakup plina zunaj EU.