Ameriško pravosodno ministrstvo objavilo sodni dokument o preiskavi na Trumpovem posestvu

Washington, 26. avgusta - Pravosodno ministrstvo ZDA je danes objavilo sodni dokument, v katerem so podrobno opisani razlogi za preiskavo doma bivšega predsednika Donalda Trumpa na Floridi. Večino vsebine so zakrili, a je dokument vseeno pojasnil uraden razlog za preiskavo, osvetlil zasežene tajne dokumente in opozoril, da bi jih na Trumpovem posestvu lahko bilo še več.