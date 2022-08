Pahor bo gostil predsednika Islandije Johannessona

Ljubljana, 28. avgusta - Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja se bo danes in v ponedeljek na uradnem obisku v Sloveniji mudil predsednik Islandije Gudni Thorlacius Johannesson. V ospredju pogovorov bodo razmere v Ukrajini, prehranska in energetska varnost, razmere na Zahodnem Balkanu ter širitveni proces Evropske unije, so sporočili iz Pahorjevega urada.