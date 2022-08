V predsedniški palači s slovesnostjo počastili Plečnikovo leto

Ljubljana, 26. avgusta - V predsedniški palači je dopoldne potekala slovesnost, s katero so obeležili 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in počastili Plečnikovo leto 2022. Na slovesnosti so predsedniku republike Borutu Pahorju tudi izročili veliko nagrado Jožeta Plečnika 2022, ki jo podeljuje Uprava Praškega gradu.