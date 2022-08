Junija med storitvami najvišja rast prihodkov v poslovanju z nepremičninami

Ljubljana, 26. avgusta - Prihodki od prodaje storitev so bili junija v Sloveniji v povprečju za 1,3 odstotka višji kot maja. Najvišjo rast je bilo opaziti v poslovanju z nepremičninami, povečali so se tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter gostinstvu, v vseh preostalih panogah pa so se zmanjšali.