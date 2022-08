Julija v Sloveniji več prenočitev turistov kot v rekordnem letu 2019

Ljubljana, 25. avgusta - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so julija zabeležili 952.000 prihodov turistov, kar je skoraj 24 odstotkov več kot julija lani. Ustvarili so 2,7 milijona prenočitev oz. 17,1 odstotka več kot julija lani in pet odstotkov več kot v rekordnem juliju 2019. Tuji turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, domači v Piranu.