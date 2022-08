Avstrija skeptična do prepovedi vstopa ruskim turistom

Dunaj, 25. avgusta - Avstrija je skeptična glede morebitne splošne prepovedi vstopa ruskih turistov v EU, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočili iz avstrijskega zunanjega ministrstva. Pojasnili so, da bi s tem po njihovem mnenju onemogočili komunikacijo z rusko civilno družbo in opozicijo, prizadeti pa bi bili tudi sorodniki Avstrijcev v Rusiji.