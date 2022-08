Zagovornik načela enakosti največ prijav prejel zaradi diskriminacije na delovnem mestu

Ljubljana, 24. avgusta - Zagovornik načela enakosti je v minulem letu največ zadev obravnaval s področja dela in zaposlovanja. Prijavitelji so bili največ diskriminacije deležni zaradi okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik povedal Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.