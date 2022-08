Mariborski Europark znova v formi izpred epidemije

Maribor, 24. avgusta - Mariborsko nakupovalno središče Europark, ki je del avstrijske skupine SES in letos obeležuje 22 let delovanja, se je vrnilo na raven izpred izbruha epidemije in po besedah vodje centra Simone Mandl posluje stabilno. V dobrem mesecu dni pričakujejo obisk 140-milijontega obiskovalca, kot vselej pa bodo rojstni dan obeležili z različnimi dogodki.