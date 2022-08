Na kongresnih volitvah v New Yorku slavili demokrati

New York, 24. avgusta - Newyorški demokrat Pat Ryan, ki je v ospredje kampanje postavil pravico do splava in prihodnost ameriške demokracije, je v torek zmagal na posebnih kongresnih volitvah, ki so veljale za zadnji preizkus mnenja javnosti glede splava pred novembrskimi vmesnimi volitvami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.