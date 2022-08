Ustavno sodišče začasno odstavilo tajskega premierja

Bangkok, 24. avgusta - Tajsko ustavno sodišče je danes začasno odstavilo predsednika vlade Prayuta Chan-O-Chaja. S to potezo se je odzvalo na peticijo opozicijskih strank, ki so zahtevale, da se pri njegovem mandatu upošteva tudi čas, ko je leta 2014 na oblast prišel z vojaškim udarom. S tem bi se mu že iztekel mandat predsednika vlade, ki je sicer omejen na osem let.