V BiH začasno ničelna stopnja DDV na osnovna živila

Sarajevo, 24. avgusta - Stopnja davka na dodano vrednost (DDV) na osnovna živila, hrano, otroško opremo ter semenski in sadjarski material v Bosni in Hercegovini bo začasno znašala nič odstotkov. DDV na luksuzne izdelke bo znašal 22 odstotkov, ostali izdelki in storitve pa bodo ohranili dosedanjo, 17-odstotno stopnjo DDV.