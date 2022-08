Indonezijski otok Sumatra stresel potres z magnitudo 6,0

Džakarta, 23. avgusta - V morju ob jugozahodni obali otoka Sumatra v Indoneziji so danes zabeležili potres z magnitudo 6,0, je sporočil ameriški seizmološki inštitut (USGS). Zaradi potresa so ljudje bežali s svojih domov, vendar oblasti za zdaj niso poročale o morebitnih žrtvah in škodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.