Golob za TV Slovenija: Prihodnje leto gospodarstvu tudi do milijarde evrov pomoči

Ljubno ob Savinji, 22. avgusta - Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi višjih cen elektrike in plina, ki predvideva 40 milijonov evrov pomoči, je po besedah premierja Roberta Goloba usmerjen predvsem v letos, ko je problemov še dokaj malo. Prihodnje leto bo prizadeto praktično vse gospodarstvo in pričakuje se, da bo potrebna pomoč do ene milijarde evrov, je dejal za Odmeve.