Hrvaška večjega števila nezakonitih prehodov meje ne pripisuje odstranjevanju ograje

Zagreb, 22. avgusta - Število nezakonitih prehodov državne meje se je na Hrvaškem letos v primerjavi z lani povečalo za 44,7 odstotka, vendar ne zaradi odstranjevanja žičnate ograje na meji s Slovenijo, so za hrvaški časnik Večernji list zatrdili s hrvaškega notranjega ministrstva. Žičnato ograjo so po navedbah ministrstva doslej odstranili le med Krmačino in Radovico.