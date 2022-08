Domžale/Ljubljana, 21. avgusta - V Domžalah in Mostah je ta konec tedna prišlo do dveh ropov. V prvem so neznanci oškodovancema vzeli nahrbtnik, v drugem pa sta neznanca od oškodovanca zahtevala denar. Ker jima ga ta ni izročil, sta z njim fizično obračunala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.