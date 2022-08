Rokometna superpokala v Izoli in Gornji Radgoni

Ljubljana, 19. avgusta - V prvem vikendu v septembru bosta v Izoli in Gornji Radgoni na sporedu rokometni tekmi za slovenski superpokal. Za prvi lovoriki v sezoni 2022/23 se bosta v ženski konkurenci 3. septembra pomerili Krim Mercator in Z'dežele, v moški pa dan kasneje Celje Pivovarna Laško in Gorenje iz Velenja, so danes zapisali na Rokometni zvezi Slovenije.