Goljufi z izmišljeno antarktično državo prevarali več sto ljudi

Catanzaro, 19. avgusta - Italijanski kriminalci so z izmišljeno državo na Antarktiki, ki naj bi prinašala številne ugodnosti, več sto ljudi ogoljufali za skupno 400.000 evrov. Storilci so ljudi privabili s trditvijo, da je v državi nizka davčna stopnja in da ne bo obveznega cepljenja, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v četrtek sporočila policija.