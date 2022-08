Za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih več kot 400.000 evrov

Ljubljana, 18. avgusta - Javna agencija Spirit Slovenija bo tudi v letošnjem šolskem letu izvajala aktivnosti za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih na 104 osnovnih in srednjih šolah po državi. Zaradi velikega zanimanja med šolami za razpis, so razpoložljiva sredstva povečali na dobrih 409.000 evrov, so sporočili iz agencije.