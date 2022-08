Svet in strokovni svet UKC Ljubljana za energetsko prenovo glavne stavbe še to jesen

Ljubljana, 17. avgusta - Svet UKC Ljubljana se je danes seznanil in se strinjal z dopisom strokovnega sveta UKC, v katerem se je ta zavzel za čimprejšnjo energetsko sanacijo glavne stavbe, še pred jesenjo oz. zimo, so sporočili po seji sveta zavoda. Prav tako so se člani sveta seznanili z dokumenti o načrtu gradenj in selitev, ki jih je vodstvo UKC poslalo ministrstvu.