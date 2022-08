V ZD Ljubljana s spletnim portalom za paciente nadomeščajo komunikacijo po elektronski pošti

Ljubljana, 17. avgusta - V ZD Ljubljana prehajajo na nov način elektronske komunikacije prek spletnega portala za paciente, ki bo nadomestil elektronsko pošto. Med drugim lahko pacienti prek portala, ki ga že uporabljajo v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in vidijo seznam napotnic, so sporočili iz ZD Ljubljana.