V Sečoveljskih solinah so dobro napolnili skladišča

Sečovlje, 17. avgusta - Proizvodnja soli je letos zaradi vročine in suše nadpovprečna. V Sečoveljskih solinah so je do zdaj uskladiščili 1600 ton, je povedal direktor Klavdij Godnič. To je več, kot običajno prodajo v enem letu. Tamkajšnji krajinski park je od začetka leta obiskalo 24.000 ljudi, pri čemer pa si le majhen delež obiskovalcev ogleda tudi Muzej solinarstva.