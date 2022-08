V prvi fazi sinode med drugim izrazili željo po sodelovanju med duhovniki in laiki

Ljubljana, 17. avgusta - V prvi fazi sinode o sinodalnosti, ki je potekala med oktobrom lani in avgustom 2022, so sodelovali teologi in tudi verniki. Sinoda na ravni župnij je prinesla dvanajst ključnih ugotovitev, med drugim, da je treba v Cerkvi določiti jasne pristojnosti in odgovornosti, odpirati resnična vprašanja in vzpostaviti sodelovanje med duhovniki in laiki.