Sindikati kritični do identifikacijskih številk ljubljanskih dostavljavcev

Ljubljana, 17. avgusta - Sindikat Mladi plus in somišljeniki so kritični do tega, da morajo kurirji Wolta in Glova v Ljubljani nositi identifikacijske številke, ki naj bi olajšale sankcioniranje v primeru neprimerne vožnje. Kot so zapisali, jim "izkoriščevalske korporacije" ne omogočajo dostojnega preživetja, ne da bi kurirji pogosto tvegali svoja življenja na cestah.