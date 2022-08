Poraženi kenijski predsedniški kandidat zavrača izid volitev

Nairobi, 16. avgusta - Poraženi kenijski predsedniški kandidat Raila Odinga se je danes odzval na volilne izide in jih zavrnil, rekoč da bo za izpodbijanje njih uporabil "vse ustavne in pravne možnosti". Vodjo volilne komisije je obtožil nespoštovanja kenijske ustave in zakonov, volitve, na katerih je slavil njegov tekmec William Ruto, pa označil za parodijo.