V Georgii preiskava proti Giulianiju v zvezi z volitvami leta 2020

New York, 16. avgusta - V ameriški zvezni državi Georgia so uvedli preiskavo proti Rudyju Giulianiju, nekdanjemu odvetniku bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, v zvezi s predsedniškimi volitvami leta 2020. Po poročanju ameriških medijev preiskujejo morebitne poskuse vplivanja na izide volitev v Georgii s strani Trumpa in njegovega tabora.