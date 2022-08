Sežana, 15. avgusta - V domu upokojencev v Sežani pogrešajo oskrbovanko, 81-letno Valerijo Tominec. Nazadnje so jo videli v nedeljo ob 18.30 uri. Pogrešana je visoka, ima bele lase, oblečena je bila v temnejše hlače in obuta v modre sandale. Za hojo uporablja pohodne palice, so sporočili iz Policijske uprave Koper.