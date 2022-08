Požari na območju Radovljice pogašeni

Radovljica, 10. avgusta - Gasilci so pogasili vse tri požare na območju Radovljice. Gasilci pregledujejo območje zaradi potencialnih žarišč, do ogrožanja ni prišlo. Tuja krivda za požare je ob tem izključena, saj je po podatkih policije ob železniški progi zagorelo zaradi okvare zavor na tovornem vlaku, so sporočili s Policijske uprave Kranj.