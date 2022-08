Spletna stran finskega parlamenta po kibernetskem napadu ponovno vzpostavljena

Helsinki, 10. avgusta - Spletna stran finskega parlamenta je bila v torek zaradi domnevnega kibernetskega napada, ki so ga pripisali ruskim hekerjem, začasno onemogočena. Danes pa so iz parlamenta sporočili, da je spletna stran ponovno vzpostavljena, čeprav dostop do njene vsebine zaenkrat otežuje dolgo nalaganje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.