Umrl ameriški pevec, tekstopisec in glasbeni producent Lamont Dozier

New York, 9. avgusta - Ameriški pevec, tekstopisec in glasbeni producent Lamont Dozier je umrl v ponedeljek v starosti 81 let. Bil je avtor uspešnic založbe Motown. Pesmi je pisal tako za ameriško žensko skupino The Supremes kot moški kvartet The Four Tops ter skupini The Isley Brother in Martha and the Vandellas ter pevca Marvina Gayea.