Japonski premier Kishida ob obletnici napada na Nagasaki poudaril pomen jedrskega razoroževanja

Kumamoto, 9. avgusta - Prizadevanja za svetovno jedrsko razorožitev so težavna, je ob današnji 77. obletnici atomske bombe, ki je uničila Nagasaki, dejal japonski premier Fumio Kishida in pozval, naj se takšna tragedija nikoli ne ponovi. Župan mesta Tomihisa Taue pa je opozoril, da jedrsko orožje po ruski invaziji na Ukrajino predstavlja "resnično in aktualno grožnjo".