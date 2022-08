Na štajerski avtocesti zaradi PVC posode na cestišču trčila osebno in kombinirano vozilo

Domžale, 8. avgusta - Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane za izvozom Domžale se je danes malo pred 10. uro dopoldne s prikolice osebnega vozila prevrnila 1000-litrska PVC posoda in obstala na prehitevalnem pasu. Zaradi naglega zaviranja sta zato trčila osebno in kombinirano vozilo. Poškodovana je bila ena oseba, so sporočili iz Centra za obveščanje RS.