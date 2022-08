Večer o odsotnosti regulacije na področju psihoterapije (8. 8.)

Maribor, 7. avgusta - Jana Juvan v komentarju Stopnja: nujno! piše, da so širše družbene posledice več kot dveh koronskih let vse bolj očitne in se kažejo tudi v duševnih težavah ljudi. Večletna odsotnost regulacije na področju psihoterapije in množično povpraševanje po tovrstni pomoči pa odpirata poslovne priložnosti za vse dobro in manj dobro želeče prodajalce megle.