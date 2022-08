Rogersova in Kasatkina finalistki San Joseja

San Jose, 7. avgusta - V finalu teniškega turnirja WTA v San Josejua se bosta za naslov pomerili Američanka Shelby Rogers in Rusinja Darja Kasatkina. Rogersova je v polfinalu izločila deveto nosilko Rusinjo Veroniko Kudermetovo s 6:3 in 6:4. Njena rojakinja Kasatkina, sedma nosilka, je bila s 6:2 in 6:4 boljša od druge nosilke, Španke Paule Badosa.