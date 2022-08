Bayern že za uvod zastrašil tekmece v bundesligi

Frankfurt, 5. avgusta - Z današnjo uvodno tekmo Frankfurt - Bayern se je v Nemčiji začela nova sezone nogometne lige. Branilci naslova in desetkratni zaporedni prvaki iz Münchna so novo sezono začeli v zastrašujoči formi, saj so na uvodni tekmi zmagali kar s 6:1 in napovedali, da so se zelo resno podali v lov na 11. zaporedno lovoriko na domači sceni.