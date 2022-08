Kraj letalske nesreče na gorenjski avtocesti si bo ogledal preiskovalec letalskih nesreč

Letalo z oznako OE-CYY, graškega podjetja Austrian Aviation Training je vzletelo z letališča pri Lescah, nato pa je po neuradnih podatkih imelo težave z motorjem, zato se je pilot odločil za zasilni pristanek na avtocesti.

Po prvih podatkih je škoda nastala samo na udeleženem letalu, je sporočila kranjska policijska uprava. Po poročanju portala 24ur.com naj bi se moška iz letala rešila sama.

Kraj je zavarovan do prihoda preiskovalca letalskih nesreč, ki je pristojen za obravnavo tovrstnih dogodkov in jo tudi prevzema. Promet na kraju poteka po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj, v katerem mora biti ustvarjen reševalni pas, so še sporočili iz policije.

Pristanek letala na avtocesti je viden tudi na posnetkih spletnih kamer, ki so ju STA posredovali iz Darsa in sta dostopna na: https://youtu.be/eAjwG-uKhAI in https://youtu.be/Es4fm-9wyPI.

Na družbenem omrežju Facebook so na Darsu zapisali, da se je k sreči vse dobro končalo in se pošalili, da bodo vožnjo brez vinjete tokrat spregledali.

Na letališču v Lescah so za N1 pojasnili, da je bil pilot na njihovi frekvenci prijavljen v času vzletanja, ko je vse potekalo normalno. Med letom se pilot priklopi na frekvenco Kontrole zračnega prometa Slovenije. Na slednji so za STA potrdili, da jim je pilot javil, da ima težave.