V Krškem zagorelo na deponiji, požar omejen

Krško, 4. avgusta - V Krškem so danes okoli 18. ure na deponiji Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad zagoreli kosovni odpadki. Kot so za STA povedali v podjetju, je požar kosovnih odpadkov omejen, posredujejo pa gasilci Poklicne gasilske enote Krško in gasilci iz več društev Gasilske zveze Krško. Stebra črnega dima ni več, vzrok požara pa še ni znan.