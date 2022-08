Rast cen nepremičnin naj bi se ustavila, a večjega padca v kratkem ni pričakovati

piše Jure Bernard

Ljubljana, 8. avgusta - Cene stanovanjskih nepremičnin, ki so lani rekordno zrasle, so se v prvem četrtletju še zvišale, kažejo statistični podatki, sredi leta pa po navedbah nepremičninskih posrednikov kaže na ustavitev rasti, a so cene na visokih ravneh. Ekonomist meni, da je ob trenutnih razmerah majhna verjetnost, da bi se cene v prihodnjega pol leta pomembno znižale.