Na območju Šoštanja se je smrtno ponesrečil 33-letni traktorist

Celje, 4. avgusta - Na območju Raven pri Šoštanju se je v sredo smrtno ponesrečil 33-letni traktorist. Policisti in kriminalisti so na kraju nesreče z zbiranjem obvestil in ogledom kraja ugotovili, da je moški opravljal sanacijo plazu, pri tem se je s traktorjem prevrnil in padel iz njega. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.