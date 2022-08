Festival Plavajoči grad bo spet zavzel okolico gradu Snežnik

Stari trg pri Ložu, 4. avgusta - Okolico gradu Snežnik bo od danes do nedelje zavzel deseti interdisciplinarni festival Plavajoči grad. Organizatorji so za štiri dneve in tri noči napovedali 245 dogodkov, od tega bo dve tretjini glasbenih, ostalo bo predstavljalo uprizoritvene umetnosti, delavnice in družinski program.