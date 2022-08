Slovenija gostiteljica konference ameriškega združenja Transformational Travel Council

Ljubljana, 7. avgusta - Slovenija bo kot prva evropska država oktobra gostila letno konferenco ameriškega združenja Transformational Travel Council. Dogodek, ki bo potekal v Logarski dolini, bo izpostavil vpliv turistične industrije in potovanj na najbolj aktualna in pereča vprašanja transformacije globalne turistične industrije in družbe, so sporočili iz STO.