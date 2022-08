Ministrstvo zaradi prenove glavne stavbe UKC Ljubljana naložilo pripravo načrta selitve, projekt pod drobnogledom KPK

Ljubljana, 2. avgusta - Na ministrstvu za zdravje so UKC Ljubljana naložili, da do 15. avgusta pripravi načrt selitve med prenovo glavne stavbe. Medtem je v teku revizija prenove, ki jo pregleduje tudi KPK. Če bi zaradi nepravilnosti energetsko sanacijo, ki je del prenove, zaustavili, bi s tem ustavili tudi črpanje evropskih sredstev, so danes pojasnili na ministrstvu.