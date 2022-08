Portugalska in Francija se borita z obsežnimi gozdnimi požari

Lizbona/Marseille/Montpellier, 1. avgusta - Francija in Portugalska se zaradi hude vročine od minulega konca tedna bojujeta z obsežnimi gozdnimi požari. Dobrih 30 kilometrov od Lizbone so preventivno evakuirali okoli 30 stanovalcev doma za starejše, medtem ko je bilo v požaru na jugu Francije, ki so ga davi vendarle ukrotili, ranjenih devet gasilcev, poročajo tuje tiskovne agencije.