Iz načrta za okrevanje 13 milijonov evrov za 166 stanovanj v Kopru

Koper, 3. avgusta - Med projekti za zagotovitev javnih najemnih stanovanj, ki jih bodo sofinancirali iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost, so tudi trije bloki s skupaj 166 stanovanji v koprskem predelu Olmo. Občinski in državni stanovanjski sklad bosta iz omenjenega vira prejela polovico predvidene vrednosti naložb, ki presega 26 milijonov evrov.