Umrl je novinar, športni in kulturni delavec Mario Šušteršič

Trst, 29. julija - V 81. letu starosti je po dolgi bolezni umrl tržaški športni novinar, kulturni delavec, pisatelj in športnik Mario Šušteršič, so sporočili iz njegove družine. Vrsto let je bil član odbora za podelitev Bloudkovih priznanj, najvišjih slovenskih državnih športnih nagrad, član izvršnega odbora ter podpredsednik Društva športnih novinarjev Slovenije.