Ponovno zagorelo na Velikem Ovčnjaku

Komen/Doberdob, 29. julija - Ob sicer mirnem dopoldnevu, ko je na požarišču na komenskem Krasu opravljalo požarno stražo okrog 70 gasilcev, je pred nekaj urami znova zagorelo na Velikem Ovčnjaku nad vasjo Šibelji. Požar so opazili iz helikopterja, iz štaba so na teren takoj poslali gasilce, na pomoč pri gašenju so poklicali tudi vojaški helikopter.