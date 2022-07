V Novem mestu zapora neposredne cestne povezave do Gorjancev in meje s Hrvaško

Novo mesto, 30. julija - Za novomeško vzhodno obvoznico med tovarnama Krka in Revoz, ki med drugim omogoča neposredno cestno povezavo do Gorjancev in meje s Hrvaško, od danes velja začasna popolna prometna zapora. Na tem skoraj 1,8-kilometrskem cestnem odseku bodo do 9. avgusta polagali nov asfaltni sloj. Obvoz so uredili skozi mesto, so sporočili z novomeške občine.