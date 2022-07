Za pripombe na predlog o evidencah na področju dela mesec dni časa

Ljubljana, 29. julija - Ministrstvo za delo želi zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti nadgraditi v smeri preprečitve zlorab predvsem na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Deležnike je pozvalo, naj mu do 27. avgusta posredujejo pripombe na predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.